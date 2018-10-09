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شمس البارودي تتلقى رسالة رومانسية في عيد ميلادها من هذا الشخص

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:03 م
شمس البارودي تتلقى رسالة رومانسية في عيد ميلادها من هذا الشخص
شمس البارودي
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الفجر الفني
 
احتفل الفنان عمر حسن يوسف، بعيد ميلاد والدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

ونشر يوسف عبر حسابه على "Instagram"، صورة في طفولته من الذكريات برفقة والديه، ليوجه رسالة لوالدته قائلا: "عيد ميلاد سعيد إلى المرأة الوحيدة التي يمكن أن أشعر بالحب تجاهها".

وأضاف: "يقول الناس إنه إذا كنت تريد أن تتزوج فأبحث عن شخص مثل أمك، وأنا أقول أن هذا هراء، لا أحد يستطيع أن يحل محل من كانت أول حب حقيقى.. بحبك يا أمي".


شمس البارودي تتلقى رسالة رومانسية في عيد ميلادها من هذا الشخص
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