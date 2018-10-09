التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "AfICTA" ينتخب رئيسًا جديدًا
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:06 مزينب عطا
انتخب التحالف الأفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات AfICTA رئيسه الثاني، المهندس حسام الجمل من جمهورية مصر العربية، وذلك في اجتماعها السنوي العام السادس في نيروبي، كينيا في 9 أكتوبر، 2018 بعد تأسيسها في عام 2012، وتمشيا مع اللوائح القانونية.
المهندس حسام الجمل ثاني رئيس بعد الدكتور جيمسون أولوفوي مؤسس AfICTA.
العضوية الحالية بالتحالف من نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر وكينيا وناميبيا وكوت ديفوار وغانا وتونس وغامبيا والنيجر ومالي وإثيوبيا وبوروندي ورواندا وبوتسوانا وزيمبابوي وتنزانيا وزامبيا والسودان والصومال وليبيا وتشاد وبنن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وأوغندا وموريشيوس والكاميرون.