التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "AfICTA" ينتخب رئيسًا جديدًا

انتخب التحالف الأفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات AfICTA رئيسه الثاني، المهندس حسام الجمل من جمهورية مصر العربية، وذلك في اجتماعها السنوي العام السادس في نيروبي، كينيا في 9 أكتوبر، 2018 بعد تأسيسها في عام 2012، وتمشيا مع اللوائح القانونية.





المهندس حسام الجمل ثاني رئيس بعد الدكتور جيمسون أولوفوي مؤسس AfICTA.



