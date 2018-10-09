"الشهاوي": حرب أكتوبر وسام على صدر كل مصري وعربي

قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حرب أكتوبر 73 تعتبر وسام على صدر كل مصري وعربي؛ لأن الأمة العربية عبرت من خنادق اليأس لشواطئ الأمل والرجاء.





وأضاف "الشهاوي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك عبقرية في اختيار توقيت ساعة السفر في العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر في الساعة الثانية ظهرًا، وكانت هناك دراسات في هيئة عمليات القوات المسلحة لاختيار هذا التوقيت.



