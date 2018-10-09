"الشهاوي": حرب أكتوبر وسام على صدر كل مصري وعربي
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:06 مرقية جمال
قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حرب أكتوبر 73 تعتبر وسام على صدر كل مصري وعربي؛ لأن الأمة العربية عبرت من خنادق اليأس لشواطئ الأمل والرجاء.
وأضاف "الشهاوي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك عبقرية في اختيار توقيت ساعة السفر في العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر في الساعة الثانية ظهرًا، وكانت هناك دراسات في هيئة عمليات القوات المسلحة لاختيار هذا التوقيت.
وتابع، أن من ضمن خطة الخداع قدرة قوات الصاعقة البحرية على سد فتحات التى تدفع النابلم للقناة ليلًا، وعبروا قناة السويس سباحة تحت الماء، وكانت إسرائيل تقوم بعمل فحص للنتجهيزات التى تحول قناة السويس لنار، ومن بين خطة الخداع أن يكون حرب أكتوبر يوم السبت الموافق لعيد إسرائيل وهو عيد الغفران؛ لأنه يوم أجازة عند اليهود وممنوع خروجهم من منازلهم، وعندما قاموا بفحص التجهيزات التى ستدفع النيران للقناة، وجدوها عاطلة وتفاجئوا أن الحرب قد بدأت.
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