كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع حارس الأهلي في المران

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة اليوم الثلاثاء.





وتحدث كارتيرون مع لطفي في جلسة منفرده، وطالبه بغلق صفحة مباراة الاتحاد وأن يصب تركيزه فقط في مباراة الشواكيش غدا.



