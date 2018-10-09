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كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع حارس الأهلي في المران

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:04 م
كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع حارس الأهلي في المران
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علي نبوي
 

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة اليوم الثلاثاء.


وتحدث كارتيرون مع لطفي في جلسة منفرده، وطالبه بغلق صفحة مباراة الاتحاد وأن يصب تركيزه فقط في مباراة الشواكيش غدا.


ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترسانة غدا الأربعاء، على ستاد السلام ضمن مباريات الدور ال 32 من بطولة كأس مصر.

المزيد عن: مران اليوم كورة علي لطفي رياضة الأهلي
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