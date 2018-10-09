جوجل تعلن عن "بيكسل 3" وأجهزتها الجديدة

أعلنت شركة "جوجل"، اليوم الثلاثاء، إطلاق 3 أجهزة جديدة، خلال حدثها الكبير في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأطلقت الشركة الأمريكية سلسلة من الأجهزة، هي "بيكسل 3" و"بيكسل سلايت" و"جوجل هوم هاب".

ويتعلق الأمر بالهاتف الذكي "بيكسل 3"، والجهاز اللوحي "بيكسل سلايت"، بالإضافة إلى مكبر الصوت "جوجل هوم هاب".

وقال رئيس قسم تطوير الأجهزة في غوغل، ريك أوسترلو، إن غوغل هوم يعتمد على تصميم شاشة ذكية حتى يتمكن المستخدم من سماع ورؤية المعلومات التي يحتاجها، مضيفا أن الشركة قررت "بشكل قاطع" عدم تضمين الكاميرا في هذا الجهاز.

وسيتوفر الجهاز بـ149 دولار أميركي، على أن يبدأ استقبال طلبات الشراء ابتداء من اليوم الثلاثاء.

أما بخصوص الجهاز اللوحي، فإن "بيكسل سلايت" يتوفر على كل الميزات الحديثة والتصميم الفريد. واعتبر المتحدث باسم "غوغل" أن هذا الجهاز هو أفضل حاسوب محمول يمكنك أن تحمله بين يديك.

وتابع أن الجهاز اللوحي يتميز بشاشته التي تمنحك أفضل مشاهدة ممكنة للأفلام والفيديوهات، بالإضافة إلى الدقة العالية في عرض الصور، قائلا "بيكسل سلايت هو أفضل جهاز للعب والعمل".

وسيكون الجهاز متوفرا في الأسواق، في وقت لاحق من السنة الجارية، ابتداء من 599 دولارا.

وتترقب شركات مثل سامسونج وأبل وهواوي الهواتف الجديدة لـ"جوجل" لمعرفة مدى قدرة هذه الأجهزة على منافسة أجهزتها التي سبقتها إلى الأسواق.