تعرف على كواليس جلسة "جروس" الأخيرة مع لاعبي الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن كواليس جلسة التى عقدها جروس المدير الفني للفريق الأبيض مع اللاعبين خلال الأيام الماضية.





وطالب المدير الفني للزمالك من اللاعبين البدلاء التركيز فى التدريبات فقط وأن لا يشغلوا بالهم بعدم مشاركتهم خاصة وأن كل لاعب سيحصل على فرصة الظهور لاسيما وأن الموسم مازال طويلا.





ووجه جروس رسالة إلي اللاعبين الذين لا تشارك بشكل رسمي مع الزمالك وطالب منهم أن ينظروا إلي تجربة حمدي النقاز كيف عاد إلي التشكيل الاساسي وتألق وأصبح من القوام الاساسي للزمالك.