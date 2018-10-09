الخميس.. احتفالية القوات المسلحة لإحياء ذكرى انتصارات أكتوير بقصر ثقافة بنها

أعلنت محافظة القليوبية، عن تنظيم القوات المسلحة احتفالية لاحياء ذكرى انتصارات اكتوبر يوم الخميس المقبل بقصر ثقافة بنها،بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





كما ستقام احتفالية هيئة قصور الثقافة بذكرى انتصارات اكتوبر يوم السبت بقصر ثقافة بنها بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وهيئة قصور الثقافة.

