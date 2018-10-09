"جروس" يقود مفاوضات الزمالك لعودة نجم الفريق السابق في يناير



وتحدث جروس مع اللاعب على هامش تواجده في السعودية مؤخرًا وخوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام فريق الهلال.



وأكد جروس لعبد الشافي على تمسكه التام لضمه إلى الفريق في يناير القادم أو الصيف على أقصى تقدير.



وسبق ولعب عبد الشافي تحت قيادة جروس مع أهلي جدة السعودي.



وأشار المدرب للاعب إلى أنه يحتاجه بقوة إلى الفريق وإنضمامه سيكون مكسب كبير له وسط الحالة الفنية والمعنوية العالية التي يمر بها الفريق حاليًا.

قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة السعودي في يناير القادم.