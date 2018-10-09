ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رسلان: المؤتمر الدولي لمجلس الدولة يبحث تطوير بيئة الانتخاب (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:25 م
رسلان: المؤتمر الدولي لمجلس الدولة يبحث تطوير بيئة الانتخاب (فيديو)
طباعة
ندى محمد
 
قال محمد رسلان، أمين عام اتحادات القضاء الإداري، إن المؤتمر الدولي لمجلس الدولة يناقش موضوعات غاية في الأهمية، لكونه يبحث المشاركة في الانتخابات والفرق بينها كحق للمواطن أو واجب قانوني واخلاقي عليه من خلال استعراض تجارب الدول المختلفة.

وأضاف في تصريحات لفضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول توع عقوبات مدنية أو غرامات على المتخلفين عن التصويت في أي انتخابات أو استفتاء، متابعا أنه من المتوقع خروج المؤتمر بتوصيات تفيد مصر والدول العربي خلال الاستحقاقات المقبلة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
4
x
15:00
0
مركز شباب تلا
إنبي
0
x
18:00
0
شبان المسلمين قنا
بيراميدز
-
x
21:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 4:50:35 PM