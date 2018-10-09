رسلان: المؤتمر الدولي لمجلس الدولة يبحث تطوير بيئة الانتخاب (فيديو)



وأضاف في تصريحات لفضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول توع عقوبات مدنية أو غرامات على المتخلفين عن التصويت في أي انتخابات أو استفتاء، متابعا أنه من المتوقع خروج المؤتمر بتوصيات تفيد مصر والدول العربي خلال الاستحقاقات المقبلة.



قال محمد رسلان، أمين عام اتحادات القضاء الإداري، إن المؤتمر الدولي لمجلس الدولة يناقش موضوعات غاية في الأهمية، لكونه يبحث المشاركة في الانتخابات والفرق بينها كحق للمواطن أو واجب قانوني واخلاقي عليه من خلال استعراض تجارب الدول المختلفة.