عاجل| ترامب يقبل استقالة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
أكدت تقارير
إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على قبول استقالة المندوبة الأمريكية
الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.
ونقل
موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين إن "الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي
هايلي مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها مازال
غير معلن". من جانبه
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن عن أمر هام مع سفيرة بلاده لدى الأمم
المتحدة، نيكي هايلي، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت واشنطن "14:30 بتوقيت جرينيتش". وفي
وقت سابق أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة
إلى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أغضبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موقفها من
اتهامات التحرش بحق النجوم والسياسيين والرئيس الأمريكي.
ونقل
موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين إن "الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي
هايلي مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها مازال
غير معلن".
من جانبه
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن عن أمر هام مع سفيرة بلاده لدى الأمم
المتحدة، نيكي هايلي، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت واشنطن "14:30 بتوقيت جرينيتش".
وفي
وقت سابق أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة
إلى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أغضبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موقفها من
اتهامات التحرش بحق النجوم والسياسيين والرئيس الأمريكي.