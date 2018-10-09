تامر حسني يعكف على تحضير ألبومه الجديد مع محمد رحيم (صورة)

يعقد الفنان تامر حسنى، جلسات عمل مع الملحن محمد رحيم، للتحضير لألبومه الجديد من حيث الكلمات والألحان.





ونشر الملحن محمد رحيم، صورة تجمعه بالفنان تامر حسنى من داخل الاستوديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلقا عليها: "الحمد الله بداية قوية جدا للألبوم الجديد لتامر حسنى محدش ممكن يتوقع احنا بنعمل إيه ادعولنا".





كما اتفق النجم تامر حسنى مع المخرج اللبنانى سعيد الماروق على إخراج فيلمه الجديد، الذى تعاقد على بطولته مع المنتج زين الكردى للعرض فى عام 2019، ليكون هذا الفيلم هو التجربة السينمائية الثانية للماروق بعد فيلم "365 يوم سعادة" مع النجم أحمد عز والنجمة دنيا سمير غانم عام 2001.





ويعرض للنجم تامر حسنى حالياً فيلم "البدلة" الذى تخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، أمينة خليل، دلال عبد العزيز، ماجد المصرى، محمود البزاوى، وطاهر أبو ليلة وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.