استبعاد مدرس بالشيماء الثانوية بنات ببنها حاول تقبيل طالبة والتحرش بها

قرر السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد مدرس مسرح بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها، بعدما تحرش بطالبة وحاول تقبيلها أثناء وجودها بصحبة زملائها بمسرح المدرسة، خلال عقده لجنة لاكتشاف مواهب طالبات المدرسة.



وكانت مدرسة الشيماء الثانوية للبنات، شهدت حالة من الغضب بعد قيام الطالبات بتبادل عبارات تحذيرية تحث على الابتعاد عن مدرس يدعى "ج. أ" مدرس المسرح بالمدرسة بعد تحرشه بطالبة بالصف الأول الثانوي ومحاولته تقبيلها كرها عنها.



وتبين من التحقيقات أن المدرس استدعى بعض الطالبات في مسرح المدرسة لاكتشاف مواهبهن، ثم طلب من زميلتها الانصراف بحجة أنه يريد اكتشاف موهبة الطالبة إلا أن الطالبة فوجئت باندفاعه نحوها، وقام بمحاولة تقبيلها، الأمر الذي أدى بالطالبة إلى دفعه والهروب منه لفناء المدرسة والتوجه لمديرة المدرسة التي قامت بالتحقيق مع المدرس وإخطار الإدارة التعليمية والتي قامت باستبعاد المدرس ونقله فورا لمدرسة أخرى بنين.

