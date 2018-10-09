البورصة السعودية تتراجع والمؤشرالرئيسي يخسر 34.43 نقطة في نهاية التداولات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملاته بجلسة منتصف الأسبوع، على تراجع متأثرا بخسائر أغلب قطاعاته وبالتحديد القيادية، ليعود المؤشر للون الأحمر مسجلا أقل سيولة في 11 جلسة، فيما واصل مؤشر السوق الموازي- نمو مكاسبه بارتفاع ملحوظ بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء.





وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.4%، فاقدا 34.43 نقطة من رصيده، لينخفض لمستوى 7904.74 نقطة.





وهبطت السيولة في السوق الرئيسي بتعاملات اليوم الثلاثاء إلى 2.54 مليار ريال (أقل سيولة في آخر 11 جلسة)، مقابل 2.83 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 117.7 مليون سهم، مقارنة بـ 117.92 مليون سهم بجلسة الاثنين.





وخيم اللون الأحمر على أداء 17 قطاعا بختام التعاملات، تصدرها "الطاقة" بنسبة 1.7%، و"الإعلام" بـ 0.96%، ثم "الأدوية" بنحو 0.8%.





وهبطت قياديات السوق بشكل جماعي، وجاء في مقدمتها "البنوك" بنحو 0.6%، و"المواد الأساسية" بـ 0.5%، وأخيرا "الاتصالات" بنسبة 0.11%.





واقتصرت المكاسب على 3 قطاعات، تصدرها "التأمين" بارتفاع نسبته 0.7%، يليه "النقل والمواصلات" بـ 0.46%، ثم "إنتاج الأغذية" بنحو 0.1%.





وتصدر سهم "الكابلات" المكاسب بنسبة 9.4%، وحل "المتقدمة" على رأس الأسهم الخاسرة بـ 2.4%.





وسيطر "الإنماء" على سيولة السوق الرسمي بـ 353.91 مليون ريال، واستحوذ "دار الأركان" على الكميات بـ 30.03 ألف سهم.





وفي المقابل، صعد مؤشر السوق الموازي- نمو للجلسة الثانية، ليغلق على ارتفاع بنحو 0.9%، رابحا 23.05 نقطة، رفع بها رصيده لمستوى 2502.95 نقطة.





وانخفضت التداولات بالموازي؛ وسط تراجع السيولة إلى 951.11 ألف ريال مقابل 1.75 مليون ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 76.68 ألف سهم، مقارنة بـ 129.48 ألف سهم بتعاملات الاثنين.





واستحوذ "أبو معطي" على السيولة بالموازي بقيمة 53.83 ألف ريال، وسيطر "التطويرية الغذائية" على الكميات بـ 62.2 ألف سهم.





واستقرت أسهم الموازي بالختام باستثناء 3 أسهم سجلت ارتفاعا، تصدرها "بحر العرب" بنسبة 0.38%، و"ثوب الأصيل" بـ 0.28%، وأخيرا "أبو معطي" بـ 0.16%.





وبنهاية جلسة الاثنين، عاد اللون الأخضر للمؤشر العام للسوق السعودي بعد جلستين من التراجع، واستطاع السوق الموازي "نمو" أن يغلق مرتفعا، بمكاسب 4 أسهم.