طرق مبتكرة لترتيب حقيبة السفر

لعشاق السفر، إليكم أبرز النصائح والخطوات الخاصة بترتيب حقيبة السفر لرحلة كثر نظاما وهدوءا:-





1- تجهيز قائمة حقيبة السفر

في حال ما إذا كنت تريد حمل الكثير من المتعلقات والأغراض الشخصية فإن احتمال نسيان أحد الأغراض يظل مرتفعاً للغاية، لذلك عند ترتيب حقيبة السفر دائماً ما ينصح أصحاب الخبرة في الترحال بكتابة قائمة صغيرة تحتوي على كافة الأغراض والمتعلقات التي يرغب الرجل اصطحابها معه والتأكد من وجودها قبل التفكير في وضع أي شيء داخل حقيبة السفر .





2- ترتيب حقيبة السفر مبكرا

يعد الترتيب المبكر لحقيبة السفر قبل الرحلة بوقت كاف هو أحد أهم النصائح والخطوات بعد كتابة قائمة حقيبة السفر وذلك منعاً لحدوث أي ارتباك في حالة التأخر على الرحلة لذلك من الأفضل دائماً تجهيز وترتيب حقيبة السفر قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة على الأقل .





3- الأشياء الثمينة وحقيبة السفر

وضع الأشياء الثمينة كالمجوهرات أو الاكسسوار والنقود أو حتى وضع الأوراق الهامة داخل حقيبة السفر الأساسية التي سيتم وضعها في الطائرة أو الحافلة في حال السفر بالبر من الأخطاء الخطيرة التي تعرض تلك المتعلقات والأغراض الثمينة للضياع أو الكسر لذلك من الأفضل دائماً وضع أي شيء ثمين أو هام في حقيبة صغيرة تكون برفقتك على متن الرحلة عند السفر بالبر أو البحر على حد سواء.





4- ترتيب الملابس داخل حقيبة السفر

بشأن أهم النصائح المتعلقة بطريقة ترتيب الملابس داخل حقيبة السفر فإن هناك قاعدتان رئيسيتان وهما اصطحاب الملابس الضرورية فقط المناسبة لطبيعة الرحلة بجانب طي وترتيب الملابس داخل حقيبة السفر بطريقة جيدة تضمن عدم احتلالها لكامل مساحة الحقيبة وذلك من خلال وضع جميع قطع الملابس داخل حقيبة السفر في صفوف طولية قطعة تحت قطعة بعد لفها على نفسها .





5- الاستغلال الأمثل لمساحة حقيبة السفر

بعد الالتزام بالخطوات السابقة بشأن كيفية ترتيب الملابس داخل حقيبة السفر من الطبيعي أن تتبقى بعض المساحات الخالية التي يجب أن تستغل بذكاء وبراعة عن طريق وضع الجوارب أو قطع الملابس الداخلية وفرش الشعر والأسنان أو شاحن الجوال في تلك المساحات الصغيرة الخالية .





6- فصل محتويات حقيبة السفر

وهذا في حال وضع محتويات غير متطابقة ومختلفة داخل نفس حقيبة السفر فعلى سبيل المثال عند وضع الأحذية أو العطور من المفضل دائماً فصل تلك الأنواع من المتعلقات عن الملابس عن طريق وضعها في أكياس بلاستيكية لمنع اتساخ الملابس بالأحذية أو التقاط جميع محتويات الحقيبة لرائحة العطور .





7- غسل الملابس قبل وضعها في حقيبة السفر

من أبرز النصائح التي تضمن تمتع الملابس برائحة طيبة خصوصاً عند السفر لمسافات طويلة براً أو جواً فوضع ملابس غير جيدة الرائحة مع الملابس النظيفة داخل حقيبة السفر يؤدي إلى التقاط قطع الملابس النظيفة للروائح غير المستحبة للملابس غير النظيفة خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالجوارب .





8- الأكياس البلاستيكية محكمة الغلق وحقائب السفر

استخدام الأكياس البلاستيكية أو المصنوعة من النايلون محكمة الغلق أمر هام جداً داخل حقائب السفر لأنها مثالية لوضع أي مواد سائلة مثل زجاجات العطور أو مستحضرات العناية بالشعر كالجيل والكريمات وزيوت الشعر وتمنعها من ملامسة الملابس بداخل حقيبة السفر .





9- حقيبة السفر الخفيفة

عند شراء حقيبة السفر من الأفضل دائماً شراء الأنواع عالية الجودة التي تحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين متانة المواد المصنعة لها بجانب خفة وزنها وذلك لتمنحك المزيد من الراحة خلال السفر دون المزيد من الأعباء المتعلقة بوزن حقيبة السفر أو الخوف من تعرض محتوياتها للكسر أو التمزق .





10- علامة مميزة لحقيبة السفر