حقيقة طلاق وفاء عامر من محمد فوزي

اكدت الفنانة و​فاء عامر​ انها لم تنفصل عن زوجها ​المنتج محمد فوزي​ خلال حضورها ختام الدورة الـ34 من ​مهرجان الإسكندرية​ السينمائى الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط فبعد ان التقطت الصور نادت زوجها المنتج الكبير محمد فوزى.



