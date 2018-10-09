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حقيقة طلاق وفاء عامر من محمد فوزي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:10 م
حقيقة طلاق وفاء عامر من محمد فوزي
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الفجر الفني
 
اكدت الفنانة و​فاء عامر​ انها لم تنفصل عن زوجها ​المنتج محمد فوزي​ خلال حضورها ختام الدورة الـ34 من ​مهرجان الإسكندرية​ السينمائى الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط فبعد ان التقطت الصور نادت زوجها المنتج الكبير محمد فوزى.

ووجهت حديثها للحضور: "يا جماعة أنا ومحمد ما انفصلناش أهو" وذلك تأكيدا على انهما لم ينفصلا كما أشيع أخيرا.

يذكر أن وفاء عامر تشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي كعضو في لجنة تحكيم بمسابقة ​نور الشريف​ للفيلم العربي الروائي الطويل، والتى يترأسها المخرج الكبير على عبد الخالق.
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