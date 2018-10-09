حقيقة طلاق وفاء عامر من محمد فوزي
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:10 مالفجر الفني
اكدت الفنانة وفاء عامر انها لم تنفصل عن زوجها المنتج محمد فوزي خلال حضورها ختام الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط فبعد ان التقطت الصور نادت زوجها المنتج الكبير محمد فوزى.
ووجهت حديثها للحضور: "يا جماعة أنا ومحمد ما انفصلناش أهو" وذلك تأكيدا على انهما لم ينفصلا كما أشيع أخيرا.
يذكر أن وفاء عامر تشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي كعضو في لجنة تحكيم بمسابقة نور الشريف للفيلم العربي الروائي الطويل، والتى يترأسها المخرج الكبير على عبد الخالق.