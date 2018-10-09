جامعة الإسكندرية لقنصل الصين: 120 طالب في قسم اللغة الصينية بكلية الآداب



وقد هنأ رئيس الجامعة قنصل الصين "جياو لي" في بداية اللقاء على مهام المنصب الجديد متمنيا لها التوفيق، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.



وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية كانت الجامعة الأولى التى توقع إتفاقية الحزام والطريق عام 2017 والتى تضم جامعات من 51 دولة ومنظمة دولية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها لرفع مستوى التعليم بين هذه الجامعات، فضلًا عن التعاون فى المجالات الثقافية والعلمية والبحثية.



وافتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الآداب هذا العام والذى لقى إقبال كبير من الطلاب لدراسة وتعلم اللغة والثقافة الصينية، ودور مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب لتعليم اللغة والثقافة العربية للأجانب الذى يدرس فيه أكثر الآن حوالى 120 طالب صيني.



وقد أكدت القنصل الصيني أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملموسًا خلال الأعوام السابقة خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين وعقد قمة مشتركة وتوقيع حزمة من اتفاقيات التعاون المشترك، وناقشت فكرة إنشاء معهد كونفشيوس بجامعة الإسكندرية لتوسيع نطاق التعاون وزيادة التبادل الثقافى بين البلدين.



ولفت الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى إمكانية الاستفادة من سوق العمل الذى ستنظمه الجامعة فى شهر ديسمبر القادم من خلال دعوة الشركات الصينية العاملة فى مصر لربط الطلاب الدارسين للغة والثقافة الصينية بجامعة الإسكندرية وتوفير فرص تدريب لهم لدى هذه الشركات.



كما أشار الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى إمكانية التعاون فى مجال الدراسات العليا والبحوث والاستفادة من المنح التى تقدمها الجامعات الصينية للطلاب المصريين للدراسة فى التخصصات العلمية المختلفة خاصة التخصصات الطبية.

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية "جياو لى يينغ" قنصل عام الصين في زيارة للتعارف بعد توليها مهام منصبها بهدف توطيد أواصر التعاون المشترك، وذلك وفق بيان إعلامي من الجامعة.