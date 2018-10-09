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تموين الفيوم: تحرير ١٠٤٧ محضر ومخالفات تموينية خلال شهر سبتمبر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:10 م
تموين الفيوم: تحرير ١٠٤٧ محضر ومخالفات تموينية خلال شهر سبتمبر
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
شنت مديرية تموين الفيوم تحت اشراف المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزاره التموين وجميع مديرى إدارات التموين بالمحافظة حملات مكثفه على كافه قطاعات التموين المختلفه بقطاع المخابز تم ضبط ٥٠٨ محاضر ما بين عدم وجود ميزان بالمخبز وتوقف عن الانتاج وتجميع وتصرف فى كميات الدقيق المدعم بغرض البيع للسوق السوداء وانتاج خبز نافص للوزن.

وفى مجال الأسواق تم تحرير ٥٣٩ محضر متنوع ما بين عدم الأعلان عن الاسعاروبيع سلع منتهيه الصلاحية وبيع ازيد من الأسعار المقرره.

وضبط محلات بدون ترخيص وذبح اللحوم خارج المجازالحكومية وعدم الأعلان بالنسبة للتجار التموينيين.

وقد بلغت اجمالى المحاضر المحرره خلال شهر سبتمبر ١٠٤٧ محضر واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.


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