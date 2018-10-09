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تموين الفيوم: ضبط ٣٨٢ لتر سولار قبل تهريبه للسوق

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:00 م
تموين الفيوم: ضبط ٣٨٢ لتر سولار قبل تهريبه للسوق
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ريهام على
 
تمكنت حملة تموينية من إدارة تموين مركز أول الفيوم تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين والمحاسب جمال عبد القوى مدير المكتب الفني بالمديرية من ضبط "٣٨٢" لتر سولار مدعم معبأة فى جراكن لاعاده بيها للسوق السوداء. 

وتحرر محضر برقم ٢٧٦٠٨ ضد " م.ا.ح " سائق سيارة ربع نقل بطريق الحادقة بمركز الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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