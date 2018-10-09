ضبط 19 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية



كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية. واستهدفت الحملات مدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة سفرت عن ضبط 19تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 800جرام حشيش و90جرام فودو، و180جرام أستروكس و600 قرص مخدر، و200جرام هيروين تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.‎



ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط 19تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.