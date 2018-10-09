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"سلة بني سويف" ينهي استعداداته لمواجهة كفر الشيخ بدوري الدرجة الأولى

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:10 م
سلة بني سويف ينهي استعداداته لمواجهة كفر الشيخ بدوري الدرجة الأولى
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محمد الحسيني
 

أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادى بنى سويف الرياضى استعدادته الجدية لبدء الموسم الجديد وذلك لمواجهة فريق كفر الشيخ بعقر داره الخميس المقبل .

وتتكون قائمة بنى سويف للموسم الجديد من خالد مجدي وحسام عبد الرحمن و محمود معوض و مجدي العدوي ، صابر نجاح، كريم الشرقاوي ، مصطفي البيستاوي، عبد الله الاحمدي،محمود حسن، عبد الرحمن كلبش، لؤي ثروت، خالد حسام ، بكر الجارحي.

وقال محمد رفعت المدير الفنى للفريق : الحمد لله الفريق ادى فترة اعداد جيدة تخللها إقامة العديد من الوديات مع فرق البنك الاهلي والزهور والقاهرة.

وأضاف قائلا : لا توجد أى إصابات بصفوف الفريق ونأمل فى توفيق المولى عز وجل وان يكرمنا بالصعود.
يشارك الفريق بدورى الدرجة الأولى وذلك عقب نجاحه فى الصعود بنهاية الموسم الماضى على حساب فرق الغابة والعبور والصيد ومنتخب السويس والرواد.

الفريق يقوده جهاز فنى مكون من محمد رفعت محمد مديرا فنيا واحمد حسين مدربا واحمد محمد دسوقى إداريا ومحمد دمير علاج طبيعى واحمد سيف النصر مشرفا عاما على اللعبة .

وينتظر الفريق عدة مواجهات هامة بالموسم الجديد اهما مواجهة أندية وأدى دجلة ومدينة نصر وسان مارك ومسلمين الإسكندرية والصيد وأسوان وهوليودو وكفر الشيخ .
"سلة بني سويف" ينهي استعداداته لمواجهة كفر الشيخ بدوري الدرجة الأولى
"سلة بني سويف" ينهي استعداداته لمواجهة كفر الشيخ بدوري الدرجة الأولى
"سلة بني سويف" ينهي استعداداته لمواجهة كفر الشيخ بدوري الدرجة الأولى
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