التصويت بالأغلبية على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول فيضانات نابل‎

إنعقدت اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، و تم خلالها المصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفيضانات التي جدّت في ولاية نابل.





و قد تم التصويت على إحداث لجنة التحقيق، بأغلبية 124 نائبا في حين اعترض نائبان ورفض نائبان آخران.



