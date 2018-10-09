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التصويت بالأغلبية على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول فيضانات نابل‎

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:08 م
التصويت بالأغلبية على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول فيضانات نابل‎
فيضانات نابل‎
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مروى الجلاصي
 
إنعقدت اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، و تم خلالها المصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفيضانات التي جدّت في ولاية نابل.

و قد تم التصويت على إحداث لجنة التحقيق، بأغلبية 124 نائبا في حين اعترض نائبان ورفض نائبان آخران.

و يجدر التذكير، بأن ولاية نابل قد شهدت تقلبات مناخية الشهر الفارط، نتج عنها فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه التي غمرت الأحياء السكنية والصناعية و تسببت في خسائر بشرية و مادية فادحة.
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