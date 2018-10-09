"الدسوقي" يزيل المباني المخالفة بحدائق جزيرة الدهب (صور)





وأسفرت جهود الحملة التي قادها ظهر اليوم الثلاثاء، عن إزالة عدد من المباني المخالفة والتي تم بناءها دون تراخيص، ومنع العمال من استكمال البناء، ويواصل رجال شرطة المرافق هدم تلك المباني المخالفة، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قاد المقدم أحمد الدسوقي، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، والتي تم بناؤها دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بمنطقة حدائق جزيرة الدهب، دائرة قسم الجيزة.