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حلويش رئيسا للمراسم والبروتوكول ونصر للجنة المدربين بالاتحاد العربي للكاراتيه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:01 م
حلويش رئيسا للمراسم والبروتوكول ونصر للجنة المدربين بالاتحاد العربي للكاراتيه
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أحمد جمال
 

اعتمد الاتحاد العربي للكاراتيه، خلال إجتماعه على هامش استضافة مصر للبطولة العربية الثانية عشر للرجال والسيدات بالقاهرة، برئاسة الدكتور ابراهيم القناص وأعضاء المكتب التنفيذي تعيين الدكتور علاء حلويش، رئيسآ للجنة المراسم والبرتوكول.

كما تم تعيين السيد نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه لرئاسة لجنة المدربين بالاتحاد العربي للكاراتيه.

و أعرب الدكتور حلويش عن شكره للاتحاد العربي الكاراتية علي ثقته و تقديره و ألمح إلي أنه سيبذل قصاري جهده مع الاتحاد في المهمة التي أوكلت إليه.. لتحقيق الهدف المطلوب و المساهمة في تطوير الكاراتية في البلاد العربية.

و قال رئيس لجنة المراسم و البروتوكول بالاتحاد العربي للكاراتيه، إن اللعبة تطورت كثيرا في البلاد العربية و بدأت تأخذ أهتماما كبيرا لاسيما بعدما أصبحت لعبة أولمبية،

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