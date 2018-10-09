52 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 3.6 ملايين طن



وشهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بإجمالي حمولات مليون و100 ألف طن، استغرق عبورها 11 ساعة دون حدوث أي تأخير، بينما شهدت قافلة الجنوب عبور 32 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن.



وكانت أكبر السفن القادمة من الشمال هي الحاويات التابعة لجزر المارشال SAJIR، وحمولتها 200 ألف طن، وكانت قادمة من إنجلترا في طريقها إلى الصين، بينما كانت أكبر السفن القادمة من الجنوب هي سفينة الحاويات الدنماركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن، وكانت قادمة من الصين في طريقها إلى المغرب.



أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن عبور 52 سفينة للمجرى الملاحي للقناة من الاتجاهين بحمولة قدرها 3.6 مليون طن.