إحالة مدير مدرسة في أشمون بالمنوفية للتحقيق العاجل





وجاء ذلك خلال جولة تفقدية بمدينة أشمون، للمرور على عدد من المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمة وانتظام حضور الطلاب وكافة الأنشطة الدراسية المقدمة للطلاب.



وجاءت الزيارة بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ورضا الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد الصحصاح مدير إدارة أشمون التعليمية.

قرر اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، نقل مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع لمديرية التربية والتعليم بأشمون، وإحالته للشئون القانونية لتقصيره في العمل وعدم قيامه بمقتضيات واجباته الوظيفية.