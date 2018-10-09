حملة مكبرة من البيئة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي بالمحافظات الساحلية



وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.





وتهدف الحملة إلى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض ودورها في الحفاظ على التوازن البيئى بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيوانات والتى لا تقدر بثمن علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية بالإضافة إلى دمج مفاهيم حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي بحياة المواطن البسيط والربط بين احتياجاته وتعاملاته والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي للحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية مما يجعله يحقق المزيد من المزايا الإجتماعية والإقتصادية ويخلق أجيال جديدة من حماة البيئة والتنوع البيولوجي وخاصة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر القادم.



وأشار الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إلى أنه قد ورد لقطاع حماية الطبيعة عدد من الإستفسارات حول الأنواع البحرية التى يحظر الإتجار بها بالإضافة إلى عدد من الشكاوى تفيد قيام عدد من محلات بيع المأكولات البحرية والأسماك بالمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر بعمليات بيع أو عرض لبعض الكائنات البحرية النادرة أو المعرضة للانقراض بدافع جذب المواطنين بالمخالفة للقانون لعدم وعى أصحابها بأهمية وقيمة تلك الكائنات النادرة.



وأكد أنه فور ورود البلاغات تم تنظيم الحملة المذكورة والمرور على عدد من المحال وتوعيتها.



كما تم ضبط أحد المحال تقوم بعرض عدد 2 بجعة حيث تم تحرير محضر وقد أقر المخالف بأنه سيقوم بتوفيق أوضاعه وأخذ موافقة جهاز شئون البيئة لعرض البجع وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.



جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم برفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي واهمية مشاركة المواطنين فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من موقع الوزارة الإلكتروني.

شن قطاع حماية الطبيعة، حملة مكبرة لرصد وتوعية محلات بيع الأسماك والمأكولات البحرية بالمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، بقانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الإتجار في الكائنات البحرية والاتفاقيات الدولية المعنية؛ لمنع الإتجار غير المشروع بالحياة البرية.