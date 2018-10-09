عاجل- السعودية | التفاصيل الكاملة لتشكيل المجلس الاستشاري لـ"نيوم"

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أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تشكيل أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم العملاق، الذي يُعدّ الوجهة العالمية للمعيشة في المستقبل، ويجري تطويره حاليًا شمال غرب المملكة.

يضمّ المجلس خبراء عالميين من قطاعات مختلفة؛ لتقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسة، وكذلك توفير العلاقات الاستراتيجية لـ"نيوم".

قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، "نحن على ثقة تامة أن كلًا من هؤلاء الخبراء سيقدم إسهامات كبيرة في تطوير المشروع"، مؤكدًا أن المجلس سيسهم في رسم مستقبل نيوم من خلال المعارف العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، بالإضافة إلى العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين على الأجل الطويل".

ويمتلك أعضاء المجلس الاستشاري خبرات متنوعة في التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والتصميم، والتقنية، والاستدامة، والطاقة، والتصنيع، حيث بدأ هؤلاء الأعضاء بمراجعة استراتيجية نيوم ومناقشة مستجدات المشروع في وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2018م.

وقد اختير كل عضو بعناية تامة بناءً على خبرته؛ فلكلٍّ منهم خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع، وخلفيته في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشاريع العملاقة، ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة، وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بأهداف مشروع نيوم.

ويتكون المجلس الاستشاري لنيوم من: سام ألتمان، رئيس مجموعة واي سي (YC Group) ورئيس مجلس الإدارة المشارك لشركة أوبن إيه آي (Open AI)، ويعد ألتمان رائد أعمال أمريكي، ومستثمرًا، ومبرمجًا، ومدونًا وقد صنفته مجلة فوربس عام 2015م بأنه أهم مستثمر تحت عمر الثلاثين، كما صنفته مجلة بزنس ويك (Businessweek) عام 2008م بأنه أفضل رائد أعمال شاب في مجال التقنية، كما يشغل ألتمان منصب رئيس مجلسَيْ إدارة شركتين للطاقة، هما هيليون (Helion) وأوكلو (Oklo).

ومارك آندريسين، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة آندريسين هورويتز (Andreessen Horowitz)، ويعد آندريسين رائدًا في مجال التقنية، وقد أسس شركات البرمجيات أوپسوير (Opsware)، وموزايك (Mosaic)، ونتسكيپ (Netscape)، ونينچ (Ning)، كما يشغل آندريسين عضوية مجالس إدارة شركات فيسبوك، وإيباي (eBay)، وهيوليت پاكارد (Hewlett Packard)، وغيرها.

وقد كان آندريسين أحد ستة أشخاص كُرموا في ساحة الشهرة (Hall of Fame) لشبكة الإنترنت المعلن عنها في المؤتمر الدولي الأول لشبكة الإنترنت عام 1994م.

وتيم براون، الرئيس التنفيذي لشركة إيديو (IDEO)، وهي شركة متخصصة في التفكير التصميمي لرجال الأعمال والمصممين، وقد شارك بروان في عدة نقاشات عالمية في هذا المجال، ومنها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ومؤتمر تيد توكس (TED Talks)، ويعد براون مصممًا صناعيًا، كما نال العديد من الجوائز في التصميم، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات لكبار قادة الأعمال حول العالم.

وتيموثي كولينز، مؤسس شركة ريپلوود أدفايزرز (Ripplewood Advisors L.L.C.) ورئيسها التنفيذي، وأسس كولينز الشركة الاستثمارية ريپلوود عام 1995م استنادًا إلى خبراته السابقة في شركة أونيكس (Onex)، وشركة لازارد فرير آند كومپاني (Lazard Freres & Company)، وشركة بوز آلن هاملتون (Booz Allen Hamilton)، وشركة كمنز إنجن (Cummins Engine)، وقد شغل كولينز عضوية عدة مجالس إدارة، وهو عضوٌ حاليًا في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة في جامعة ييل.

وألكساندرا كوستو، كبيرة المستشارين في منظمة أوشينا (Oceana)، وتعد كوستو خبيرة في القضايا البيئية، وهي مستكشفة صاعدة في ناشونال جيوچرافيك، ومخرجة أفلام، وخبيرة عالمية في مجال المحيطات.

ودان دوكتوروف، مؤسس شركة سايدووك لابز (Sidewalk Labs) ورئيسها التنفيذي، وقبل تقلده هذا المنصب، كان دوكتوروف الرئيس التنفيذي لوكالة بلومبيرچ إل پي (Bloomberg L.P.)، ونائب عمدة نيويورك للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والشريك الإداري في شركة أوك هيل كاپيتال پارتنرز (Oak Hill Capital Partners)، كما شغل دوكتوروف عضوية مجالس إدارة جامعة شيكاچو، ومعهد الموارد العالمية، واللجنة الأولمبية الأمريكية، وجمعية بلومبيرچ فيلانثروپيز (Bloomberg Philanthropies)، ومنظمة هيومان رايتس فيرست (Human Rights First). كما أسهم في تأسيس عدة منظمات خيرية.

واللورد نورمان فوستر، مؤسس شركة فوستر پارتنرز (Foster + Partners) ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي، وهي استوديو عالمي للهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، والتصميم، ومن أهم مشاريعها مبنى الرايخشتاغ (Reichstag) في برلين، والساحة الكبرى بالمتحف البريطاني، ومتحف بوسطن للفنون الجميلة، والمقرات الرئيسية لشركات أپل، وبلومبيرچ، وكومكاست، بالإضافة إلى مطارات في هونچ كونچ وبكين، كما يشغل اللورد نورمان منصب الرئيس في مؤسسة نورمان فوستر.

وجون فريشيت، بروفيسور الكيمياء المتميز، أستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ونائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، ويعد فريشيت رائدًا في مجال تطوير الاستراتيجيات وإدارة الموارد لدعم الأبحاث المشتركة والتضامنية بين التخصصات، وربط العلوم والهندسة، وقد ألف أكثر من 800 منشور، اُقتبس منها أكثر من 106،000 اقتباس، ولديه 200 براءة اختراع.

والسير جوناثان آيف، رئيس التصميم في شركة أپل، ويعد آيف مصممًا عالميًا شهيرًا، وهو مسؤول عن جميع أعمال التصميم في شركة أپل، بدءًا من تصميم الأجهزة وواجهات المستخدم وحتى تصميم مقر شركة أپل (أپل بارك) ومتاجرها، ولدى آيف أكثر من 5،000 براءة اختراع، كما أنه حاصل على الزمالة الفخرية من الأكاديمية الملكية للهندسة، ويحمل لقب "فارس قائد" في رتبة الإمبراطورية البريطانية، وفي عام 2017م، عُين في منصب مستشار الكلية الملكية للفنون في لندن.

وترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ستوريج سيستمز (City Storage Systems)، وهي شركة قابضة تعنى بإعادة تطوير العقارات لدعم إيجاد فرص العمل العمرانية وتجديد العقارات المتهالكة، ويعد كالانيك الشريك المؤسسة لشركة أوبر ورئيسها التنفيذي السابق، وخلال مدة رئاسته شركة أوبر على مدى سبعة أعوام، توسعت الشركة لتعمل في أكثر من 70 دولة، وبعدد موظفين تجاوز 15،000 موظف، وأكثر من 3 ملايين سائق بفرص عمل مرنة حققوا أكثر من 5 مليارات رحلة قيادة، وقبل شركة أوبر، أسس كالانيك شركة ريد سووش (Red Swoosh)، وهي شركة متخصصة في مشاركة الملفات.

ونيلي كروس، نائبة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وقد عملت كروس سابقًا في المفوضية الأوروبية لعدة مُدد؛ إذ شغلت في المدة الأولى منصب المفوضة الأوروبية لسياسات التنافس، وفي المدة الثانية منصب المفوضة المعنية بأجندة المجال الرقمي لأوروبا، وفي المدة الثالثة منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وقبل ذلك، شغلت نيلي منصب وزيرة المواصلات والأشغال العامة والاتصالات في هولندا، وهي حاليًا عضوة في عدة مجالس إدارة لمجموعة من الشركات العالمية.

وأندرو ليفيريس، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة داو كيميكال (Dow Chemical) ورئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة داودوپونت (DowDuPont)، وهي شركة متخصصة في تصنيع الكيماويات والمواد والبلاستيك وتسويقها، وقد قاد ليفيريس الشركة لأكثر من 14 عامًا، وخلال تلك المدة كان مسؤولًا عن ملف اندماج شركة داو كيميكال (Dow Chemical) وشركة دوپونت (DuPont) لتكون أكبر شركة كيماويات في العالم، وقد عمل مستشارًا لاثنين من الرؤساء الأمريكيين، وألف كتابًا مؤثرًا عن أهمية التصنيع في التنمية الاقتصادية.

ويشغل ليفيريس عضوية مجالس إدارة شركات أرامكو السعودية، وورلي پارسونز (WorleyParsons)، وآي بي إم (IBM)، كما أنه مستشار في صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

وإرنست مونيز، الرئيس التنفيذي لمبادرة إنيرجي فيوتشرز (Energy Futures)، كما كان مونيز الوزير الثالث عشر لوزارة الطاقة الأمريكية خلال المدة 2013م-2017م، ويشغل مونيز منصب أستاذ فخري للفيزياء ونظم الهندسة في معهد سيسيل آند إيدا چرين (Cecil and Ida Green)، ومستشار خاص لرئيس معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كما يشغل مونيز منصب رئيس مجلس إدارة مبادرة التهديد النووي، وحاصل على الزمالة المتميزة في منظمة إيمرسون كولكت (Emerson Collective).

ومارك رايبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن داينامكس (Boston Dynamics)، وقد قاد تطوير بعض أكثر الروبوتات تقدمًا في العالم، وقبل تأسيس شركته عام 1992م، عمل رابيرت أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، وجامعة كارنيچي ميلون (Carnegie Mellon University)، وهو عضو في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للهندسة.

وكارلو راتي، أستاذ التقنيات العمرانية ومدير التخطيط في مختبر سينسبل سيتي (Senseable City Lab) التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، ويعد راتي معماريًا ومهندسًا، وهو عضو هيئة التدريس في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، وقد شارك في تأليف واختراع أكثر من 500 منشور وبراءة اختراع.

وجون روسانت، مؤسس جمعية نيو سيتيز (New Cities) ورئيس مجلس إدارتها، وقد أسس روسانت الجمعية عام 2010م بهدف تشكيل مستقبل المشاريع العمرانية، وقد عمل سابقًا على إعداد منتديات عالمية كمجموعة الثمان في باريس، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي وكبير الأمناء في إل إيه كوموشن (LA CoMotion)، وهو مؤتمر سنوي مختص بمستقبل التنقل، كما يشغل روسانت عضوية مجلسَيْ إدارة مبادرة فونداسيون توكوفيل (Fondation Tocqueville) في باريس، ومنظمة هيومانيتي إن آكشن (Humanity in Action) في نيويورك.

وماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك ورئيسها التنفيذي، وقد أسس سون المجموعة عام 1981م، وهي شركة تقنية عالمية، تهدف لقيادة الثورة المعلوماتية، وقد وسعت المجموعة نشاطاتها لتشمل عدة مجالات تقنية، بما فيها الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، والطاقة الذكية، وفي عام 2017م، أعلنت مجموعة سوفت بنك عن أول صفقة كبرى لإنشاء صندوق رؤية سوفت بنك لدعم الشركات التحولية في مجال الثورة المعلوماتية.

روب سپاير، الرئيس التنفيذي لشركة تيشمان سپاير (Tishman Speyer)، وقد قاد سپاير الشركة لتصبح شركة عقارات رائدة بأصول تبلغ قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، كما يشغل سپاير عضوية المجلس الاستشاري لصندوق العمدة لتطوير مدينة نيويورك، وفي عام 2013م، أصبح أصغر شخص على الإطلاق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات العقار في نيويورك، إضافة لذلك، فإن سپاير عضو في مجالس إدارة شركة إكسور (EXOR) والعديد من الجمعيات الخيرية.

وپيتر فوسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي بي (ABB)، وقبل توليه منصب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة التقنية العملاقة، كان فوسر الرئيس التنفيذي لشركة شيل (Shell) إضافة إلى توليه مناصب أخرى فيها، وهو حاليًا عضو مجالس إدارة شركات روش (Roche)، وآي بي إم (IBM)، وتيماسك (Temasek)، بالإضافة إلى عدة منظمات غير ربحية.

وسيتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين للمجلس الاستشاري لنيوم عند تعيينهم في وقت لاحق.

من شأن ارتكاز نيوم ككل على الاستدامة والابتكار أن يجعل من المشروع مكونًا أساسيًا في رؤية المملكة 2030، وهي خطة وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإطلاق تحولات اجتماعية واسعة. وتشكّل نيوم جزءًا من مجموعة الاستثمار في المشاريع السعودية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

وتعد المشاريع العملاقة منظومات لبيئة اقتصادية متكاملة ستدعم التحول الاقتصادي للمملكة وتؤدي دور المحفز للاستثمار ضمن قطاعات متنوعة. ويقف إلى جانب نيوم من المشاريع العملاقة مشروع البحر الأحمر ومشروع القديّة.

المصدر:- صحيفة عاجل