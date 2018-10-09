شركاء مركز السينما العربية يدعمون مشروعات سوق مهرجان مالمو بـ3 جوائز

أعلنت إدارة سوق مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز الدعم، حيث يقدم 3 من شركاء مركز السينما العربية 3 جوائز ضمن منصة دعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.





وتم منح جائزة مؤسسة السينما العربية بالسويد التي تقدر بـ5 آلاف دولار إلى مشروع الفيلم الوثائقي الفلسطيني النطاف المهربة للمخرجة سوسن قاعود، بينما منحت The Imaginarium Films جائزتها التي تقدر بـ3 آلاف دولار إلى الفيلم الروائي الطويل المصري لما بنتولد للمخرج تامر عزت، بينما ذهبت جائزة MAD Solutions إلى الفيلم الروائي الطويل التونسي فاتاريا للمخرج وليد الطايع، وتتمثل الجائزة في حصول الفيلم على خدمات التسويق والتوزيع في العالم العربي.





وينطلق مركز السينما العربية في مهرجان مالمو للسينما العربية للسنة الرابعة على التوالي، وتشهد هذه الدورة من المهرجان تواجد 13 من شركاء المركز يشاركون في أنشطة وفعاليات المهرجان مختلفة.





والشركاء الذين يصحبون مركز السينما العربية في مالمو هم: مؤسسة السينما العربية في السويد (ACIS)، المركز العراقي للفيلم المستقل (IIFC)، المركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، أيام قرطاج السينمائية (تونس)، باستيل طيران فيلم (العراق وفرنسا)، بيروت دي سي (لبنان)، فيلم كلينك (مصر)، ويكا للإنتاج والتوزيع (مصر)، iProductions (مصر)، The Imaginarium Films (الأردن)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، Pan East Media (الأردن)، The Producers (مصر).





ومن شركاء مركز السينما العربية تضم لجنة تحكيم منصة دعم مشروعات الأفلام الطويلة في مرحلة التطوير شيراز العتيري المدير العام في المركز الوطني للسينما والصورة والمنتج هاني أسامة (شركة The Producers)، بينما تضم لجنة تحكيم منصة دعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج عبد الله الشامي الشريك الإداري لمكتب MAD Solutions في دول مجلس التعاون الخليجي.





وخلال المهرجان يتم توزيع العدد التاسع من مجلة السينما العربية، والذي من المقرر أن ينطلق في جولة تضم مهرجانات السينما الدولية حتى نهاية العام، والتي تتمثل في مهرجانات قرطاج والقاهرة ومار ديل بلاتا، بالإضافة إلى مهرجان روتردام مطلع العام المقبل وغيرها من المهرجانات.





كما تشهد هذه الدورة من مهرجان مالمو للسينما العربية مشاركة MAD Solutions بـ6 أفلام من توزيعها في مسابقات المهرجان المختلفة، كذلك تتواجد شركتا iProductions وفيلم كلينك بفيلم عيار ناري، وشركة Pan East Media بفيلم مسافر: حلب - إسطنبول، والمركز العراقي للفيلم المستقل بفيلم الرحلة وويكا للإنتاج والتوزيع بفيلم بلاش تبوسني.





كما تنظم شركة باستيل طيران فيلم ضمن فعاليات المهرجان ورشة عمل في صناعة السينما تستهدف صُناع الأفلام العراقيين في أوروبا.





وتأسس مركز السينما العربية في 2015 على يد شركة MAD Solutions، وهو منصة دولية تروّج للسينما العربية، حيث يوفر لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها مركز السينما العربية وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.





كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية الشهرية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاءمركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.





وقد أطلق مركز السينما العربية دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.





كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.