في ذكرى ميلادها.. 'الصحفيين' تنظم حفل تأبين الزميلة هند موسى

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، حفل تأبين للزميلة الراحلة هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة التحرير، والتي وافتها المنية عقب تغطيتها الصحفية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، على طريق "العين الساخنة – الزعفرانة " بعد حادث سير أليم.











