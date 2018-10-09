في ذكرى ميلادها.. 'الصحفيين' تنظم حفل تأبين الزميلة هند موسى
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:46 مميسون أبو الحسن
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، حفل تأبين للزميلة الراحلة هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة التحرير، والتي وافتها المنية عقب تغطيتها الصحفية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، على طريق "العين الساخنة – الزعفرانة " بعد حادث سير أليم.
ومن المقرر أن يحضر حفل التأبين عدد كبير من زملائها في الوسط الصحفي والفني، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرتها، وذلك يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة مساءً بمقر نقابة الصحفيين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلادها.
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