الجبلاية تدرس اعتبار لاعبي شمال إفريقيا غير أجانب





يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اعتبار لاعبو شمال إفريقيا، غير أجانب بكشوفات الجبلاية، اعتبارًا من شهر يناير المقبل.





وكان الاتحاد المصري، وقع على اتفاقيات مع لجنة شمال إفريقيا والتي تضم كلًا من "مصر والجزائر وتونس والمغرب" تقضي بمعاملة اللاعبين التي تحمل جنسية تلك البلدان بمعاملة البلد التي تلعب بها وعدم اعتبارها أجانب.





وكانت الجامعة التونسية قررت أمس اعتماد القرار بشكل رسمي، وتفعيله بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، مع تحديد 3 أجانب فوق 21 عامًا لكل نادي، و8 صفقات بكل انتقالات بحد أقصى.





ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الجبلاية، القرار بتنفيذه من عدمه بالاجتماع المقرر انعقاده مع لجنة شمال إفريقيا بالمغرب بداية ديسمبر المقبل.



