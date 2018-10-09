توقعات بتأجيل محمد حماقي لألبومه بعد وفاة عمته

تساءل عدد كبير من جمهور الفنان محمد حماقي عن مصير ألبومه الغنائي وأعماله الفنية بعد خبر وفاة عمته، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يترقب فيه طرح الألبوم الجديد، وتساءل جمهور حماقي عن احتمالية التأجيل.





وفُجع محمد حماقي، اليوم الثلاثاء، بخبر وفاة عمته، التي تم تشييع جثمانها وصلاة الجنازة عليها من مسجد الفتح في شارع خضر التوني بمدينة نصر، ظهر اليوم، وتم دفنها بمقابر العائلة.





وكان محمد حماقى، قد قرر قبل أيام طرح ألبومه الجديد أواخر أكتوبر المُقبل، بعد تأجيله حيث كان مقرر له فى موسم الصيف إلا أن الألبوم لم يكن جاهزا مما دفع حماقى للتأجيل.





وبحسب بيان صحفى للمطرب يشهد الألبوم تعاونا بينه وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: رمضان محمد، بهاء الدين محمد، خالد عز، أمير طعيمة، تميم، توما، أحمد إبراهيم، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، خالد عز، إيهاب عبدالواحد، أحمد صلاح حسنى، ونادر حمدى.





وطرح حماقى اغنية الألبوم الاولي بعنوان "قالوا عنك" فى احدى المناسبات الخاصة ولم يستقر على الاسم النهائى للالبوم حتى الآن.