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تمثال المرأة العارية بالجزائر يتعرض للتحطيم مجددًا (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:45 م
تمثال المرأة العارية بالجزائر يتعرض للتحطيم مجددًا (فيديو)
تمثال المرأة العارية
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وكالات
 

للمرة الثانية على التوالي في أقل من سنة، تعرض صبیحة الیوم الثلاثاء، تمثال عین الفوارة بمدينة سطیف الجزائرية، لعملیة تحطیم من طرف مواطن وتبقى أسباب إقدامه على ھذه العملیة مجھولة.

 

وأظهر مقطع فيديو وصور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ملتحيا وهو يعتلي منصة التمثال في وقت يحاول عدد كبير من المواطنين إنزاله ومنعه من تخريب التمثال، في حين أظهرت الصور تعرض رأس التمثال إلى تخريب طفيف.

 

وسبق أن تعرض تمثال عین الفوارة للتحطیم عدة مرات، حیث طالته محاولة التخريب عامي 1997و2006، آخرھا كانت في ديسمبر الماضي من قبل مختل عقلي، تسببت في تكسیر أجزاء من تمثال المرأة الرخامیة، خصوصا على مستوى الوجه والصدر والأطراف السفلیة.

 

وعاد تمثال عین الفوارة إلى سابق عھده بعد سبعة أشھر من الترمیم، من طرف وزارة الثقافة الجزائرية.

 

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