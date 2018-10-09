خبير تمويل يوضح مزايا تشكيل لجنة لبحث التظلمات من "العامة للاستثمار"

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تشكيل لجنة لبحث التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار، يؤكد أن الحكومة تحرص على إزالة كل التعقيدات التي تواجه المستثمر في مصر.





وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة تعمل على جذب عدد كبير من الاستثمارات، موضحًا أن اللجنة تضم الشق القانوني والاقتصادي، وهو يدل على حرص اللجنة على إنهاء المشكلات بشكل يحافظ على حقوق الدولة، والمستثمر معًا.



