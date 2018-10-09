الجبلاية توافق على عودة "النجار" رغم اتهامه بالتخاذل





وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على عودة محمد طاهر النجار، إلى منصب مساعد إداري المنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المقبلة.









جاءت موافقة الجبلاية في مفاجأة، بعد طلب من محمد صلاح الإداري، برغبته في عودة طاهر إلى منصبه وتنحي الخلافات، لثقته الكبيرة في قدراته وإمكانياته على مساعدته في عمله بمنتخب الفراعنة.









وكان مسؤولو الجبلاية، قرروا في وقت سابق استبعاد طاهر من منصيه وتحويله للتحقيق، بعد اتهامه بالتخاذل وعدم مباشرة عمله بشكل طبيعي منذ توليه المسئولية.









وبدأ المنتخب الوطني الأول معسكره المغلق اليوم بالقاهرة أمس، استعدادًا لمواجهتي سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر على ملعب السلام، و 15 من نفس الشهر في سوازيلاندا، ضمن منافسات الجولة الثاثلة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



