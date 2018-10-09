طريقة تحضير ستروغونوف الفطر للرجيم

المقادير

- الفطر : 450 غم (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- كريمة : نصف كوب (حامضة)

- مرق خضار : 1 مكعب (مذوب بنصف كوب من الماء)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1. في قدر على النار، ضعي زيت الزيتون والفطر.





2. اطهي المكوّنات لمدة دقيقة تقريباً.





3. أضيفي البصل والثوم واطهي المزيج حتى تذبل الخضار.





4. زيدي الثوم المخلل، الكريمة الحامضة، مرق الخضار والبقدونس وقلّبي حتى تتجانس المكوّنات.





5. نكّهي بالملح والفلفل الأسود ثمّ إرفعي القدر عن النار.



