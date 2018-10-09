فيفي عبده تهدي دريد لحام باقة ورد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

فاجأت الفنانة فيفي عبده، الفنان السوري دريد لحام، بإهدائه باقة ورد، وذلك في حفل ختام الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وبمجرد دخول الفنانة المصرية القاعة المقام بها الاحتفال، توجهت إلى دريد لحام ومنحته باقة الورد، وسط سعادته الكبيرة.

وبمجرد أن تم الإعلان عن فوز الفنان السوري بجائزة التمثيل الكبرى، عن فيلمه "دمشق حلب"، وقفت فيفي أمام خشبة المسرح وأعطته باقة الورد مجددا، فانحنى لحام ليأخذ منها الورد وقام بتقبيلها.



