ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فيفي عبده تهدي دريد لحام باقة ورد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:34 م
فيفي عبده تهدي دريد لحام باقة ورد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي
فيفي عبده ودريد لحام
طباعة
الفجر الفني
 

فاجأت الفنانة فيفي عبده، الفنان السوري دريد لحام، بإهدائه باقة ورد، وذلك في حفل ختام الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وبمجرد دخول الفنانة المصرية القاعة المقام بها الاحتفال، توجهت إلى دريد لحام ومنحته باقة الورد، وسط سعادته الكبيرة.

وبمجرد أن تم الإعلان عن فوز الفنان السوري بجائزة التمثيل الكبرى، عن فيلمه "دمشق حلب"، وقفت فيفي أمام خشبة المسرح وأعطته باقة الورد مجددا، فانحنى لحام  ليأخذ منها الورد وقام بتقبيلها.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:55:39 PM