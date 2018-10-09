القبض على ترزي بحوزته "مونة" بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أسلحة بيضاء وخرطوش وقنابل "مونة"، بحوزة 3 أشخاص كانوا يعدونها للتشاجر بدائرة قسم شرطة دار السلام.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد قيام طرف أول "م.ص"، 29 سنة، ترزي، وطرف ثاني:"ع.م" 26 سنة، سماك، و"ا.م" 18 سنة، عاطل، بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر لوجود خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وعثر بحوزة الطرف الأول على قنبلتي "مونة"، وبحوزة الطرف الثاني سلاح ناري "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.