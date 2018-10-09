رئيس الفلبين: لست مصابًا بالسرطان.. لا تخافوا لن أعديكم

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الثلاثاء إنه لا يعاني من السرطان، وذلك بعد خضوعه الأسبوع الماضي لفحوص في مستشفى خاص أثبتت سلامته من هذا المرض.

وقال دوتيرتي في كلمة بقصر الرئاسة نقلها التلفزيون: "ما زلت خالياً من السرطان.. لا تخشوا الاقتراب مني.. لن أعديكم".

ويتلهف الشعب الفلبيني لمعرفة معلومات عن صحة دوتيرتي (73 عاماً) بعد غيابه عن حدثين رسميين الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الداخلية بالإنابة إدواردو أنو إن "الرئيس أبلغ اجتماعاً وزارياً الليلة الماضية بأنه لا يعاني من السرطان".