قمسيونجي المطبوعات المزورة في يد مباحث القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط قمسيونجي مطبوعات، لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية ووثائق التأمين الإجباري، وبيعها لعملائه بوحدات المرور، وضبط بحوزته 1382 وثيقة تأمين مزورة.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات تفيد قيام "اسلام ز" 30 سنة، قمسيونجي مطبوعات، ومقيم بدائرة العمرانية / جيزة "دون السوابق" بتزوير المستندات والمحررات الرسمية ووثائق التأمين الإجباري المنسوب صدورها لإحدى شركات التأمين، وتقليد المطبوعات بدون تكليف من الشركة المختصة بقصد ترويجها على عملائه بوحدات المرور مقابل مبالغ مالية.

من خلال الأكمنة تم ضبطه وبحوزته "901 وثيقة تأمين إجباري منسوب صدورها لإحدى شركات التأمين خالية من البيانات، و480 وثيقة تأمين إجباري لذات الشركة معدة للطباعة، جميعهم مقلدين، ووثيقة تأمين إجباري لإحدى شركات التأمين ممهور بخاتم الشركة، و2 زنكة مدون عليهما "وثيقة التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع "يسلم لإدارة المرور"، وزنكه مدون عليه (تعليمات شركة التامين من خلف الوثيقة).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد ترويجها على عملائه بوحدات المرور مقابل مبالغ مالية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجاري العرض على النيابة التي تولت التحقيق.