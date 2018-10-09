صرح الوزير الإسرائيلي، الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة الروسية الإسرائيلية للتعاون التجاري الاقتصادي، زئيف إلكين، إن روسيا وإسرائيل تعملان على رفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى "ما قبل الأزمة" الذي يبلغ 3 مليارات دولار.

وقال إلكين: "سنترك الأزمة في الماضي… نحن لم نبدأ بعد في تلخيص 2018، لكننا نسعى جاهدين لتجاوز الرقم الذي وصلنا إليه عام 2014، أي الوصول إلى تجاوز قيمة ثلاثة مليارات دولار هي حجم التبادل التجاري".

وتشير مستندات اللجنة الحكومية المشتركة إلى أن حجم التبادل التجاري الروسي الإسرائيلي في عام 2017 بلغ 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 بالمئة. وبنسبة نمو بلغت 13 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ليصل إلى 1.6 مليار دولار.

بدوره دعا نائب رئيس الوزراء الروسي، الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة ماكسيم أكيموف إلى توسيع جغرافية التعاون الروسي الإسرائيلي مع إشراك المناطق ودعم مبادرات قادة الأعمال ومراعاة "التغيرات التكنولوجية في العالم" كإحدى مهام اللجنة الحكومية المشتركة.

وقال أكيموف: "يجري إعداد مشروع إنشاء مجموعة عمل لأجندة الأعمال الرقمية".

يذكر أن جلسة اللجنة الحكومية الروسية-الإسرائيلية المشتركة تعقد في القدس، حيث تبحث الاتجاهات الرئيسية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا بالقرب من مدينة اللاذقية السورية، يوم 17 سبتمبر المنصرم ما أدى لإسقاط طائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، وأسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في المنطقة.