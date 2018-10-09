قتلى وجرحى في انفجار داخل مكتب انتخابي لأحد المرشحين بأفغانستان

قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرين بينهم مرشح للانتخابات التشريعية في هجوم على مكتبه بولاية هلمند جنوبي أفغانستان، اليوم الثلاثاء.

وذكر المكتب الإعلامي لحاكم هلمند إن "هجوم انتحاري أودي بحياة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم مرشح للانتخابات التشريعية، المرشح صالح محمد اتشكراي، بانفجار داخل مكتبه في ولاية هلمند".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ومن المقرر أن تجري أفغانستان انتخابات تشريعية في 20 أكتوبر الجاري

وهلمند أحد أكثر الأقاليم التي شهدت أعمال عنف في تمرد طالبان المستمر منذ فترة طويلة