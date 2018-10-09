ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سر تأجيل انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:14 م
سر تأجيل انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر
محمد صلاح
طباعة
محمد الصو
 

يصل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي طار القاهرة مساء اليوم للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواحهة سوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

 

وكان محمد صلاح أجل موعد وصوله للقاهرة بسبب رغبته في الحصول على راحة عقب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وهو ماوافق عليه مسؤولو الجبلاية.

 

ودخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا بالقاهرة أمس استعدادًا لمواجهتي سوازيلاند يوم 12 أكتوبر على ملعب السلام، و 15 من الشهر نفسه ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة ليطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

المزيد عن: منتخب مصر مصر وسوازيلاند محمد صلاح ليفربول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:45:33 PM