سر تأجيل انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

يصل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي طار القاهرة مساء اليوم للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواحهة سوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

وكان محمد صلاح أجل موعد وصوله للقاهرة بسبب رغبته في الحصول على راحة عقب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وهو ماوافق عليه مسؤولو الجبلاية.

ودخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا بالقاهرة أمس استعدادًا لمواجهتي سوازيلاند يوم 12 أكتوبر على ملعب السلام، و 15 من الشهر نفسه ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة ليطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.