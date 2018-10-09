طريقة تحضير كيكة العسل

المقادير

- البيض : 4 حبات (لعجينة الكيكة)

- السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب (لعجينة الكيكة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لعجينة الكيكة)

- طحين : كوب (لعجينة الكيكة)

- برش البرتقال : ملعقة صغيرة (لعجينة الكيكة)

- الزبدة : ربع كوب (غير مملحة ومذوبة لعجينة الكيكة)

- العسل : ملعقة كبيرة (لقطر العسل)

- الماء : نصف كوب (لقطر العسل)

- الحليب المكثّف : علبة (المحلى لحشوة الكريما)

- الزبدة : اصبع (100 غراماً طرية لحشوة الكريما)

- رقائق الذرة المطحونة : كوب (للتزيين)

طريقة التحضير

1. يُخفق البيض مع السكر الناعم لمدّة 8 دقائق ثم تُضاف الفانيلا .





2. يُنخل الطحين فوق مزيج البيض على ثلاثة مراحل مع إضافة برش الحامض، تُستخدم ملعقة معدنيّة لمزج المكوّنات جيّداً ببعضها ثم تُضاف إليها الزبدة المذوّبة .





3. يُسكب المزيج في قالبٍ مستديرٍ مدهون بالزبدة ويُرش بالدقيق ثم يُخبز في فرنٍ محمّى على حرارة 175 درجة مئويّة لمدّة 40 دقيقة حتى ينضج.





4. تُقلب الكيكة على رفٍّ معدنيٍّ وتُترك كي تبرد .





5. تُمزج الزبدة الطريّة في وعاءٍ مع الحليب المكثّف المحلّى، و تُمزج بواسطة خلاطٍّ كهربائيٍّ يدوي لمدّة 6 دقائق إلى يصبح المزيج متماسكاً ومرناً .





6. يوضع مزيج الكريما لمدّة ساعة على الأقل في البرّاد ليصبح أكثر اشتداداً .





7. يُمزج العسل مع الماء ويوضع جانباً .





8. تُقطّع الكيكة إلى 3 طبقات، و يُمرق مزيج العسل فوق كلّ طبقةٍ، ثم تُمرق نصف كميّة الكريما ما بين الطبقات وتُمرق الكميّة المتبقية على وجه الكيكة وجوانبها .



