"37 ألف جنيه".. عربي الجنسية يسرق شركة مولدات كهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لقيامه بسرقة شركة مولدات كهربائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية من "إبراهيم س"، 42 سنة، صاحب شركة لمولدات الكهرباء بدائرة القسم، يفيد اكتشافه كسر كالون درج المكتب وسرقة مبلغ مالي 37 ألف جنيها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون درج المكتب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 14276 لسنة 2018م جنح القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "د.م" يحمل إحدى الجنسيات العربية 25 سنة طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة وعامل سابق بالشركة ومقيم بالمدينة الجامعية بالجيزة.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 28 ألف جنيها من متحصلات الواقعة وهاتف محمول، وبطانية قام بشرائهما من متحصلات الواقعة.

باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.