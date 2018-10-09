ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تستعرض "دور الإعلام في حرب أكتوبر 73"
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:16 م
تشهد جامعة أسيوط غداً انطلاق ندوة تثقيفية بعنوان " دور الإعلام فى حرب أكتوبر 1973و فى المرحلة الراهنة " والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بالقاعة الثمانية بالمبنى الادارى فى العاشرة صباحاً.
وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة و بحضور الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، صرح بذلك الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيراً أن الندوة تأتى فى إطار برنامج الأنشطة الطلابية للاحتفال بذكرى ال45 لأكتوبر المجيد ،بهدف تنمية الوعى لدى الطالب الجامعى بقيم ومبادئ التضحية و الوفاء و الانتماء وحب الوطن وبضرب أعظم مثال بأبطال مصر البواسل، بالإضافة إلى تناول دور الإعلام فى الترويج للخدعة قبيل حرب أكتوبر و كيفية مساهمتها فى نجاح أكتوبر وتحقيق عنصر المفاجأة ، وكذلك استعراض دور الإعلام فى الوقت الراهن فى خدمة خطط التنمية المستدامة بالمجتمع ونشر الفكر و الثقافة وتعريف المواطن بالحقوق والواجبات تجاه وطنه .
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