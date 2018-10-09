ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تستعرض "دور الإعلام في حرب أكتوبر 73"

تشهد جامعة أسيوط غداً انطلاق ندوة تثقيفية بعنوان " دور الإعلام فى حرب أكتوبر 1973و فى المرحلة الراهنة " والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بالقاعة الثمانية بالمبنى الادارى فى العاشرة صباحاً.



