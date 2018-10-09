عبدالفتاح : مجلس الجبلاية يدعم قطاع المراحل السنية للحكام في المناطق

أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، عن دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لمشروع قطاع المراحل السنية للحكام بالمناطق والأقاليم وهو الأمر الذي تم استحداثه ضمن التشكيلات الجديدة للجنة الحكام فى شكلها الجديد لتطوير منظومة التحكيم المصري وخلق وصناعة أجيال وكوادر جديدة من الحكام للسنوات المقبلة .





وقال عبد الفتاح بأن اللجنة الرئيسية للحكام تحظى بإهتمام ودعم كبير من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير التحكيم وصناعة أجيال جديدة من عناصر المنظومة حتى يتسنى لنا الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة .





وأضاف رئيس لجنة الحكام بأن قطاع المراحل السنية للحكام الصغار بالمناطق تم تكليف الكابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر بالاتحاد الإفريقي والمحلل الفني للحكام بتولى هذا الملف للتنقيب عن عناصر شابة تحكيمية تستفيد منها منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات القادمة .