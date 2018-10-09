ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبدالفتاح : مجلس الجبلاية يدعم قطاع المراحل السنية للحكام في المناطق

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:16 م
عبدالفتاح : مجلس الجبلاية يدعم قطاع المراحل السنية للحكام في المناطق
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، عن دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لمشروع قطاع المراحل السنية للحكام بالمناطق والأقاليم وهو الأمر الذي تم استحداثه ضمن التشكيلات الجديدة للجنة الحكام فى شكلها الجديد لتطوير منظومة التحكيم المصري وخلق وصناعة أجيال وكوادر جديدة من الحكام للسنوات المقبلة .

وقال عبد الفتاح بأن اللجنة الرئيسية للحكام تحظى بإهتمام ودعم كبير من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير التحكيم وصناعة أجيال جديدة من عناصر المنظومة حتى يتسنى لنا الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة .

وأضاف رئيس لجنة الحكام بأن قطاع المراحل السنية للحكام الصغار بالمناطق تم تكليف الكابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر بالاتحاد الإفريقي والمحلل الفني للحكام بتولى هذا الملف للتنقيب عن عناصر شابة تحكيمية تستفيد منها منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات القادمة .
المزيد عن: مصر عناص بدال الاتحا ادارة المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:55:39 PM