ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

القبض على عاطلين بالشرابية قبل ترويجهم 2 كيلو فودو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:14 م
القبض على عاطلين بالشرابية قبل ترويجهم 2 كيلو فودو
المضبوطات - فودو
طباعة
هبه عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط كلا من "عبد الله ع. أ"، 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم  "مخدرات"، و"محمد ج. ح"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6201 لسنة 2014م الظاهر "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية.

 

من خلال الفحص، تم ضبط بحوزتهما 2 كيلو جرام  من مخدر الفودو، و310 جرام  من مخدر  الحشيش، ومبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت القوات من ضبط "مصطفى ح. إ"، 28 سنة، عاطل، أثناء تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته 550   جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 635 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المزيد عن: مواد مخدرة فودو الفجر الشرابية اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:55:39 PM