القبض على عاطلين بالشرابية قبل ترويجهم 2 كيلو فودو

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط كلا من "عبد الله ع. أ"، 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم "مخدرات"، و"محمد ج. ح"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6201 لسنة 2014م الظاهر "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية.

من خلال الفحص، تم ضبط بحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، و310 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت القوات من ضبط "مصطفى ح. إ"، 28 سنة، عاطل، أثناء تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته 550 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 635 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.