حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث "عين شمس" للحكم بجلسة 6 نوفمبر
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:15 ممروة هيكل
حجزت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم أحمد عيد ربيع بقضية "أحداث عين شمس"، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
وكان المتهم قد واجه إتهامات بأنه وآخرين في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس، انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابي.
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