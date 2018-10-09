حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث "عين شمس" للحكم بجلسة 6 نوفمبر

حجزت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم أحمد عيد ربيع بقضية "أحداث عين شمس"، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.





صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.



