محكمة سوسة تؤجل النظر في قضية لطفي نقض‎

إستجابة لطلب أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة تأجيل النظر في قضية مقتله.





و تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 18 ديسمبر 2018، حتى تتمكن هيئة الدفاع من إعداد وسائلها اللازمة ولمزيد التنسيق فيما بينهم.



