محكمة سوسة تؤجل النظر في قضية لطفي نقض
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:12 ممروى الجلاصي
إستجابة لطلب أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة تأجيل النظر في قضية مقتله.
و تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 18 ديسمبر 2018، حتى تتمكن هيئة الدفاع من إعداد وسائلها اللازمة ولمزيد التنسيق فيما بينهم.
كما تم كذلك، تأجيل تنفيذ الحكم التحضيري السابق بإعتبار أن شاهدين تم استدعاؤهما من قبل المحكمة للتحرير عليهما، هما متواجدان خارج حدود الوطن.