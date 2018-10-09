ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محكمة سوسة تؤجل النظر في قضية لطفي نقض‎

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:12 م
محكمة سوسة تؤجل النظر في قضية لطفي نقض‎
لطفي نقض‎
طباعة
مروى الجلاصي
 
إستجابة لطلب أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة تأجيل النظر في قضية مقتله.

و تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 18 ديسمبر 2018، حتى تتمكن هيئة الدفاع من إعداد وسائلها اللازمة ولمزيد التنسيق فيما بينهم.

كما تم كذلك، تأجيل تنفيذ الحكم التحضيري السابق بإعتبار أن شاهدين تم استدعاؤهما من قبل المحكمة للتحرير عليهما، هما متواجدان خارج حدود الوطن.
المزيد عن: لطفي نقض‎ خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:55:39 PM