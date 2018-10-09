أمن الفيوم يضبط شقيقين وصاحب محل مخللات بحوزتهم قطع يشتبه في أثاريتها



تلقى اللواء خالد شلبي مديرأمن الفيوم،إخطارا بورود معلومات، تفيد قيام كلامن "أمجد.ك.ن" 38 سنة مدرس،و"إيهاب.ك. ن "40 سنة"صاحب سوبر ماركت (شقيق الأول) وسامر.أ.س" 25 سنة صاحب مصنع مخللات، مقيم المسلة بدائرة قسم أول الفيوم (شقيق زوجة الثاني) بالاتجار في الآثار.



وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف المذكورين، وضبطهم على أمام مطعم الروضة على ساحل بحيرة قارون، أثناء استقلالهم السيارة رقم(65516) ملاكي الفيوم قيادة الأخير، وعثر بحوزتهم على 2 تمثال أسود اللون، أحدهما على شكل إنسان، طوله 12سم بقاعدة قطر 5.5سم، والآخر على شكل إنسان برأس حيوان، طوله 12سم بقاعدة قطر 5.5سم ومدون عليهما من الخلف رسوم ونقوش فرعونية، يشتبه في أثريتها.



وتحرر المحضر رقم 6069 2018 إداري مركز شرطة سنورس، وجارٍ العرض على النيابة.







تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم قطع مختلفة يشتبه في أثريتها أثناء سيرهم بطريق بحيرة قارون.